ВОЗ ответила на заявление о более смертельном британском штамме COVID

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о более высокой смертности от британского штамма коронавируса.

По словам эксперта, большая летальность пациентов может быть обусловлена перегрузкой систем здравоохранения. Поскольку новый штамм более заразен, то число инфицированных увеличивается. Это приводит к тому, что большему количеству людей требуется лечение в стационаре и отделениях интенсивной терапии.

«Соответственно, системы здравоохранения перегружаются, и из-за этого увеличивается смертность», — сказала она в ходе брифинга, транслировавшегося в Twitter в пятницу, 22 января.

Ранее в пятницу Борис Джонсон заявил, что новый британский штамм коронавируса является не только более заразным, но и более смертельным. Согласно приведенным данным, при заражении старым штаммом из тысячи заболевших умирают примерно 10 человек, при заражении новым — 13–14 человек.

Об обнаружении в Великобритании нового варианта коронавируса стало известно в середине декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Соединенного Королевства подтвердил, что новый штамм распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

7 января директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что мутировавший вариант коронавирусной инфекции выявили в 22 странах Европы.