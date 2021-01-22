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Суд в немецком городе Веймар признал карантин «ошибочным решением»

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Суд в немецком городе Веймар оправдал мужчину за нарушение коронавирусных ограничений, а в вердикте назвал карантинные меры «катастрофичным ошибочным решением». Об этом в пятницу, 22 января, сообщает издание Focus Online.

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Дело, которое подлежало рассмотрению, было административным правонарушением с угрозой штрафа в размере более €200: молодой человек праздновал свой день рождения 24 апреля 2020 года с семью друзьями на заднем дворе дома. При этом он нарушил указ федеральной земли Тюрингия о защите от коронавируса. В нем говорилось, что разрешено встречаться только «с одним человеком вне дома».

Суд пришел к выводу, что мужчина будет оправдан, государственная казна должна будет понести судебные издержки и необходимые расходы заинтересованного лица. Суд постановил, что весной 2020 года в Тюрингии или где-либо еще в Германии не было «чрезвычайной ситуации в области здравоохранения». Следовательно, не было ни риска того, что система здравоохранения рухнет, ни того, что число смертей вырастет «в совершенно иных показателях», чем «при регулярно возникающих волнах гриппа».

Следовательно, государство не имело права отдавать приказ о блокировке и, таким образом, применять «самые всеобъемлющие и далеко идущие ограничения основных прав человека».

Таким образом, решение суда поставило под вопрос, как отмечают журналисты немецкого издания, все меры правительства страны и властей различных земель Германии. Кроме того, суд пошел против мнения ученых и политиков на тему методов профилактики распространения коронавируса.

Несколько дней назад канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что власти страны приняли решение продлить режим ограничительных мер минимум до 14 февраля, вводятся дополнительные ограничения. Она отметила, что локдаун в стране продлен «в качестве меры предосторожности и ради здоровья граждан, а также в интересах экономики и рынка труда».

18 января издание Münchner Merkur сообщило, что в федеральной земле Бавария в Германии выявили ранее неизвестную мутацию коронавируса.

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