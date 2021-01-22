Аксенов назвал подлостью привлечение детей на митинги

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал подлостью и «запредельным цинизмом» призывы к незаконным массовым акциям, которые направлены на несовершеннолетних.

Аксенов отметил, что в социальных сетях распространяются сообщения с призывами к проведению митингов 23 января по всей стране, включая Крым.

«Детей пытаются использовать в качестве пушечного мяса в грязных играх тех, кто ненавидит Россию, действует в интересах иностранных государств и под руководством иностранных спецслужб. Это запредельный цинизм, подлость и полное отсутствие элементарных понятий о совести и морали», — написал он в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 22 января.

Также глава региона напомнил, что в Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с пандемией, поэтому проведение массовых мероприятий запрещено, поскольку это может ухудшить эпидемиологическую ситуацию.

«Убедительно прошу родителей не позволить провокаторам втянуть детей в эти акции, а молодых людей — задуматься об истинных целях тех, кто подстрекает их к нарушению закона», — заключил он.

В пятницу президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист, сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик Лео Бокерия назвал подлецами тех, кто призывает детей к участию в несанкционированных митингах.

Ранее в Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции в субботу, 23 января.

В свою очередь в Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в предстоящую субботу.