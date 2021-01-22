На Украине объявили 23 января днем траура по жертвам пожара в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский объявил субботу, 23 января, днем траура стране после гибели 15 человек при пожаре в доме престарелых в Харькове. Об этом 22 января сообщается на сайте украинского лидера.

«В этой страшном пожаре мы потеряли 15 человек. Это были чьи-то отцы и матери, чьи-то бабушки и дедушки. Да, у них позади была долгая жизнь, но впереди их точно не должна была ждать такая ужасная смерть. Эти люди имели право на заботу, уход и безопасность на склоне своих лет. Чтобы достойно почтить их память, завтра объявлен день траура», — цитирует пресс-служба заявление Зеленского.

Согласно распоряжению, в субботу на территории всей Украины будет приспущен государственный флаг, отменены развлекательно-концертные мероприятия, а также внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

22 января траур по жертвам пожара был объявлен в Харькове, где и произошла трагедия.

Частный дом престарелых на улице Нижняя Гиивська загорелся в четверг, 21 января. В результате погибли 15 человек, которые находились в здании. Еще 11 получили травмы. Площадь пожара составила 100 кв. м.

Установлено, что учреждение работало нелегально, не имело регистрации в соответствующем реестре.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Возбуждено уголовное дело, пишет «Газета.ру».