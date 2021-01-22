Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Мир
Сотни нацгвардейцев заразились COVID-19 после беспорядков в Вашингтоне
Общество
Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивность
Мир
ВОЗ ответила на заявление о более смертельном британском штамме COVID
Мир
Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса
Мир
Порошенко призвал к санкционной «осаде» Кремля
Мир
Сотрудники ВОЗ и Института Гамалеи провели встречу по вакцине
Общество
Следователи начали проверку из-за пожара в супермаркете в Краснодаре
Общество
Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию

На Украине объявили 23 января днем траура по жертвам пожара в Харькове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский объявил субботу, 23 января, днем траура стране после гибели 15 человек при пожаре в доме престарелых в Харькове. Об этом 22 января сообщается на сайте украинского лидера.

Сто бед одиночества: почему стариков не замечают даже после смерти
Активное общение может решить одну из важнейших проблем покинутых всеми пенсионеров

«В этой страшном пожаре мы потеряли 15 человек. Это были чьи-то отцы и матери, чьи-то бабушки и дедушки. Да, у них позади была долгая жизнь, но впереди их точно не должна была ждать такая ужасная смерть. Эти люди имели право на заботу, уход и безопасность на склоне своих лет. Чтобы достойно почтить их память, завтра объявлен день траура», — цитирует пресс-служба заявление Зеленского.

Согласно распоряжению, в субботу на территории всей Украины будет приспущен государственный флаг, отменены развлекательно-концертные мероприятия, а также внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

22 января траур по жертвам пожара был объявлен в Харькове, где и произошла трагедия.

Частный дом престарелых на улице Нижняя Гиивська загорелся в четверг, 21 января. В результате погибли 15 человек, которые находились в здании. Еще 11 получили травмы. Площадь пожара составила 100 кв. м.

Установлено, что учреждение работало нелегально, не имело регистрации в соответствующем реестре.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Возбуждено уголовное дело, пишет «Газета.ру».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021