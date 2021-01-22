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МИД назвал вмешательством в дела РФ освещение митингов посольством США

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В Министерстве иностранных дел России, оценивая размещенную на сайте посольства США информацию о местах и времени проведения несанкционированных акций в РФ, заявили, что попытки подобного «освещения» будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела РФ и спровоцируют соответствующую реакцию.

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Посольство США в России в пятницу, 22 января, опубликовало места и время несогласованных акций в российских городах 23 января, при этом призвав американцев избегать подобных мероприятий.

В МИД России отметили, что «столь исчерпывающие данные выходят за рамки «заботы» о собственных гражданах в России».

«Это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами. Любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию», — говорится в заявлении МИД РФ в Telegram.

В пятницу стало известно, что МВД России проведет доследственную проверку по факту организации провокаций и насильственных действий руководителями региональных штабов блогера Алексея Навального.

В частности, в приложении TikTok были опубликованы видеоролики с участием молодых людей в полицейской форме, которые заявляли о поддержке несанкционированных публичных мероприятий и нежелании продолжать службу в правоохранительных органах.

Также в этот день мэр Москвы Сергей Собянин назвал недопустимым проведение несанкционированных акций 23 января. Градоначальник назвал циничными попытки вовлечь в мероприятия несовершеннолетних детей и призвал жителей столицы отказаться от участия в незаконных акциях.

21 января в Генеральной прокуратуре РФ озвучили повторные предупреждения в связи с распространением призывов к участию в несанкционированных мероприятиях. Как напомнили в ведомстве, данные действия являются административным нарушением и могут повлечь санкции. В тот же день пяти интернет-сервисам было вынесено прокурорское предупреждение о недопустимости распространения информации с призывами к участию в несогласованных акциях. В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют подобные призывы к подросткам.

Также в четверг МВД России напомнило гражданам, что будет привлекать к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Отмечалось, что полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.

Ранее в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным клиники, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

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