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Новый завод по производству пиломатериалов построят в ОЭЗ «Липецк»

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На елецком участке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» планируется построить новый завод по производству пиломатериалов и столярных изделий. Об этом сообщает официальный портал региональной администрации.

Соглашение о создании нового производства уже подписано. Под завод определен участок площадью 5 га на елецком участке ОЭЗ «Липецк». Там реализуют два этапа строительства завода общей площадью 2 тыс. кв. м, пишет LipetskMedia.

В январе 2022 года планируется ввести в эксплуатацию первый этап производства, до конца 2023-го — второй этап. Готовая продукция будет реализовываться на европейском рынке.

Размер инвестиций в проект составит примерно 200 млн рублей. На производстве будет создано 25 новых рабочих мест.

Ранее в январе сообщалось, что в Липецкой области осенью 2021 года планируют запустить первый в России завод по производству пребиотиков из топинамбура ООО «ИстАгро Дон». Его мощность составит до 500 т в сутки, а годовой объем — до 15 тыс. т.

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