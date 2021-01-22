Туман и гололед сохранятся в Московском регионе до утра 23 января

Туман и гололед в Московском регионе продлятся до утра 23 января, сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 22 января до 10:00 23 января местами в Москве сохранится туман с ухудшением видимости 300–800 м, слабый гололед. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями в ведомстве порекомендовали людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу, пешеходам — быть внимательнее при переходе дорог, а водителям — снизить скорость своих машин и отказаться от лишних перестроений и обгонов.

Пешеходам также посоветовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее в этот день МЧС предупредило жителей Московской области об ухудшении погодных условий.

В региональном минтрансе автомобилистов и пешеходов в Москве и Подмосковье попросили пересесть на общественный транспорт из-за тумана.

23 и 24 января сохранятся облачная погода с ветром, гололедица, туман и небольшие осадки, пишет «Газета.ру».