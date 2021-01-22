Губернатор Ульяновской области Морозов вышел на работу после COVID-19

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после курса лечения от коронавируса вернулся к работе. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Сергей Морозов вышел на работу. Сегодня было несколько совещаний, которые глава региона провел лично в правительстве», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе.

Морозов 24 декабря 2020 года написал в своем Instagram, что у него поднялась температура и есть кашель, поэтому он будет работать удаленно. На следующий день стало известно о подтвержденном коронавирусе у главы региона.

В начале января Морозов рассказал, что был в реанимации, но уже чувствует себя лучше. Кроме того, губернатор сообщил, что теперь его ждут дыхательная гимнастика и другие предписания, чтобы «научиться заново нормально дышать».

С начала пандемии в Ульяновской области подтверждено 41,8 тыс. случаев COVID-19, 38,1 тыс. человек выздоровели, 560 скончались.

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