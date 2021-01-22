Более 1,3 тыс. человек переселят из аварийного жилья в Тюмени в этом году

В Тюмени в 2021 году в рамках третьего этапа региональной адресной программы расселения аварийного жилья новые квартиры получат 1369 человек. Об этом сообщает городская администрация.

Третий этап программы рассчитан на 2021–2022 годы. По данным властей, в 2021-м новое жилье планируется предоставить 1369 человек, которые проживают в 624 помещениях общей площадью более 24 тыс. кв. м, пишет портал «Наш город».

Однако пока что опережающими темпами идет второй этап программы, в этот период из 320 помещений площадью более 12 тыс. кв. м расселят еще 822 человека.

Первый этап уже завершен, он проводился в 2019–2020 годах. Новоселье отпраздновали 789 человек, которые жили в 302 помещениях площадью 15 тыс. кв. м.

Как рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук, расселение аварийного жилфонда проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас идет переселение людей, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года.