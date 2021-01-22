Под Самарой женщину оштрафовали за громкие крики во время избиения мужем

В Самарской области жительницу села Зольное оштрафовали за слишком громкие крики, которые она издавала, пока ее избивал супруг. Об этом 21 января сообщает kp.ru.

Инцидент, когда конфликт между мужем и женой закончился домашним насилием, случился ночью в мае 2020 года. Потерпевшая стала кричать, когда супруг избивал ее. Соседи вызвали полицию. Прибывшие на вызов правоохранители решили, что женщина виновна в нарушении тишины.

Затем стражи порядка опросили соседей, материалы передали в административную комиссию, которая оштрафовала потерпевшую на 500 рублей. Получившая штраф гражданка попыталась обжаловать решение в суде, заявив, что кричала, потому что ее избивали. Однако суд оставил решение в силе.

Летом жительница Самарской области угодила в больницу с истощением и синяками по всему телу. Тогда ее вес составлял около 35 кг. Врачи сделали вывод о том, что женщину как минимум месяц морили голодом.

Двое детей потерпевшей выжили, потому что их кормила бабушка.

В ближайшее время уголовное дело против мужчины должны передать в суд. Его обвиняют по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

18 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что принимаемые в России меры профилактики домашнего насилия в отношении женщин недостаточны, нужны другие способы защиты, включая административные запреты и санкции. Она подчеркнула, что проблемы жертв домашнего насилия имеют комплекс социально-экономических и юридических аспектов и настойчиво требуют своего разрешения. При этом отмечается, что многие государства отходят от модели простого реагирования на свершившийся факт правонарушения и активно внедряют превентивные меры сдерживания социальных девиаций.

В октябре сообщалось, что в МВД России зафиксировали снижение почти на 3% количества фактов семейно-бытового насилия во время пандемии COVID-19. Как подчеркивал глава ведомства Владимир Колокольцев, органы внутренних дел готовы реагировать на каждое сообщение о факте бытового насилия.