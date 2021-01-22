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Трюдо сообщил Елизавете II об отставке генерал-губернатора Канады

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил королеве Великобритании Елизавете II об отставке генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт. Об этом 22 января сообщает CBC.

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Трюдо сообщил также, что временно исполняющим эти обязанности будет глава Верховного суда Ричард Вагнер.

Когда будет представлена кандидатура нового генерал-губернатора, премьер не уточнил.

Жюли Пейетт объявила, что уходит в отставку на фоне скандала со своими подчиненными.

В своем заявлении она подчеркнула, что каждый сотрудник имеет право на здоровое и безопасное рабочее пространство. Однако за последние месяцы в ее офисе возникла «напряженность», о чем генерал-губернатор искренне сожалеет.

Сообщения о царящей в офисе генерал-губернатора «атмосфере токсичности» стали появляться летом 2020 года, в этом подчиненные обвиняли Пейетт. В частности, они утверждали, что их притесняют и оскорбляют.

Тайный совет при премьер-министре начал проверку этих сведений. Как сообщил телеканал CBC, в четверг расследование было завершено, а выводы «были неутешительными» для Пейетт.

Бывший канадский астронавт Жюли Пейетт стала генерал-губернатором Канады в 2017 году.

Традиционно генерал-губернатор назначается британским монархом, чьи интересы он представляет в Канаде, после консультаций с канадским премьер-министром.

В 1999 году Пейетт стала первым канадским астронавтом, который побывал на МКС.

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