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Реконструкция улицы Кузбасской Дивизии завершится в 2022 году

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В следующем году дорожники в Пскове закончат реконструкцию участка улицы Кузбасской Дивизии от Восточного проезда до Михайловской, рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире радиостанции «7 Небо».

Кроме того, летом будет ремонтироваться улица Бастионная от Вокзальной до Заводской, завершится обновление Инженерной вместе с дублерами и тротуарами. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

«Улицу Чудскую доделаем полностью до Леона Поземского и площадь Победы. Всё это в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — добавил Грацкий.

Напомним, в Пскове планируют провести комплексный ремонт центральной магистрали. В зону работ войдут Октябрьский проспект от улицы Свердлова до Октябрьской площади, сама Октябрьская площадь и площадь Ленина с прилегающими участками улиц Советской, Леона Поземского, Карла Маркса на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина. Общая протяженность ремонтируемого участка составит 1,216 км. В пешеходной зоне местами будет уложена брусчатка, а ограждений станет меньше.

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