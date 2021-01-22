Воробьев призвал уберечь детей от участия в несанкционированных акциях

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал родителей убедить детей отказаться от участия в несанкционированных акциях 23 января.

«Сейчас идет активный призыв молодежи на участие в акции 23 января. Обращаю внимание, что, по мнению правоохранительных органов, она считается незаконной, несанкционированной. <…> Мы, родители, несем полную ответственность за наших детей, поэтому, пожалуйста, проведите разговор и убедите своих детей отказаться от участия в этой акции», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что участие в незаконном митинге может обернуться серьезными последствиями.

22 января официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала родителей «сделать всё зависящее» от них, чтобы «дети не стали разменной монетой в этой адской постановке».

Также в этот день мэр Москвы Сергей Собянин назвал недопустимым проведение несанкционированных акций 23 января. Градоначальник счел циничными попытки вовлечь в мероприятия несовершеннолетних детей и призвал жителей столицы отказаться от участия в незаконных акциях.

Накануне в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

20 января Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах. Позднее Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в предстоящую субботу.

Во многих городах России на 23 января намечены несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным клиники, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

Суд в подмосковных Химках 18 января арестовал Навального на 30 суток.