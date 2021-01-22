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Путин внес в Госдуму проект о предельном возрасте госслужащих

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, отменяющий возрастные ограничения по нахождению на должности для гражданских чиновников, назначаемых президентом. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента в пятницу, 22 января.

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Предлагаемые изменения вносятся в ст. 25-1 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Закон вступит в силу со дня подписания.

В пояснительной записке говорится, что сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет. Но в отдельных случаях для руководителей высшей группы должностей срок службы может быть продлен на пять лет — до 70 лет.

Законопроектом предлагается снять ограничение в 70 лет для государственных гражданских служащих, которых назначает и освобождает от должности президент России.

Возрастное ограничение не будет распространяться на госслужащих, которых назначает и увольняет президент, пишет «Газета.ру».

Ранее, 11 января, правительство России поддержало президентский проект о запрете государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство. 20 января Госдума в первом чтении приняла этот документ.

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