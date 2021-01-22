Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал 22 января, что получил первую дозу вакцины от коронавируса.

«Одно из преимуществ того, что тебе 65 — это то, что я имею право на вакцину против COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам испытаний, регулирующим органам и работающим на передовой медикам, которые привели нас к этому моменту», — написал Гейтс на своей странице в Twitter.

Вместе с тем Гейтс не уточнил, вакциной какого разработчика он привился, пишет «Газета.ру».

В ноябре 2020 года Гейтс сообщил, что новая пандемия может начаться через три года. В то же время он отметил, что человечеству может повезти и «это случится лет через 20».

В октябре Гейтс заявил, что только сверхэффективная и доступная для всех вакцина от коронавирусной инфекции сможет обеспечить возвращение жизни человечества к норме.

В июне стало известно, что фонд Гейтсa и его супруги Мелинды предоставил $100 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса.

По данным портала Worldometer на 22 января, в США зафиксировано 25,2 млн случаев COVID-19, 420,9 тыс. пациентов скончались, 15,1 млн человек выздоровели.