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Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала призывавшие к протестам группы

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Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора информацию на своем ресурсе, призывающую, по данным ведомств, несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе соцсети.

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«Информация была заблокирована на основании решения Генеральной прокуратуры и предписания Роскомнадзора», — приводит слова представителей «ВКонтакте» ТАСС.

Ранее в этот день стало известно, что МВД России проведет доследственную проверку по факту организации провокаций и насильственных действий руководителями региональных штабов блогера Алексея Навального.

Ранее в приложении TikTok были опубликованы видеоролики с участием молодых людей в полицейской форме, которые заявляли о поддержке несанкционированных публичных мероприятий и нежелании продолжать службу в правоохранительных органах.

Также в этот день мэр Москвы Сергей Собянин назвал недопустимым проведение несанкционированных акций 23 января. Собянин назвал циничными попытки вовлечь в мероприятия несовершеннолетних детей и призвал жителей столицы отказаться от участия в незаконных акциях.

21 января в Генеральной прокуратуре РФ озвучили повторные предупреждения в связи с распространением призывов к участию в несанкционированных мероприятиях. Как напомнили в ведомстве, данные действия являются административным нарушением и могут повлечь санкции. В тот же день пяти интернет-сервисам было вынесено прокурорское предупреждение о недопустимости распространения информации с призывами к участию в несогласованных акциях. В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют подобные призывы к подросткам.

Также в четверг МВД России напомнило гражданам, что будет привлекать к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Отмечалось, что полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.

Ранее в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным клиники, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

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