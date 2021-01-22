Правительство Японии рассмотрит вариант проведения Олимпиады без зрителей

Правительство Японии рассматривает возможность проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей. Об этом 22 января сообщило агентство Kyodo.

По данным источников агентства, власти Японии рассматривают сразу несколько вариантов действий на случай, если ситуация с коронавирусом в мире не будет взята под полный контроль к лету 2021 года.

В частности, предусматривается жесткое ограничение количества зрителей на стадионах или проведение Игр без зрителей.

Однако, по словам высокопоставленного чиновника в правительстве, маловероятно, что пандемия будет сдержана этим летом.

Подчеркивается, что окончательное решение по этому вопросу должно быть принято к концу весны.

Накануне президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах исключил возможность повторного переноса или отмены Игр.

При этом он подчеркнул, что приоритетной задачей для организаторов остается безопасность участников, но не исключил возможности сокращения числа зрителей Олимпиады или даже проведения Игр без них.

«В данный момент у нас нет никаких оснований полагать, что Олимпийские игры в Токио не откроются 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио. «Никакого плана Б нет», — сказал он в интервью агентству.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга также заявил, что проведение Игр будет «доказательством того, что человечество победило вирус». Он выразил твердую решимость провести Олимпийские игры в соответствии с графиком и принять соответствующие меры против вируса, передает Kyodo.

В японском правительстве также опровергли информацию об отмене Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Они будут носить название «Токио-2020».

Решение о проведении летних Олимпийских игр в Токио примут до старта эстафеты олимпийского огня, который запланирован на 25 марта, пишет «Газета.ру».