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Захарова назвала решение КС о статусе русского языка противоречащим обещаниям Санду

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление из-за решения Конституционного суда республики о лишении русского языка статуса языка межнационального общения. По ее словам, это противоречит обещаниям президента Молдавии Майи Санду.

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«В ноябре 2020 года Майя Санду обещала после победы на президентских выборах делать всё, что в ее силах, чтобы сфера использования русского языка «была на уровне». Она призывала не верить «страшилкам» о том, что после ее избрания будут ущемляться права русскоязычного населения на обучение и обращение в госорганы на родном языке. Не прошло и месяца после ее инаугурации, как эти обещания оказались нарушенными», — прокомментировала Захарова.

Конституционный суд Молдавии решил 21 января, что принятый 16 декабря 2020 года закон, вернувший русскому языку статус языка межнационального общения, не соответствует конституции республики, передает «Газета.ru».

Захарова напомнила, что в Молдавии русским языком владеют 80% жителей.

«Непонятно, как решение Конституционного суда Молдавии, ущемляющее права русскоязычного населения, соотносится с заявлениями Санду о «европейском выборе», который предполагает следование европейским ценностям. В Европейском союзе, куда так стремится привести Молдавию Санду, есть страны, где статус государственного имеют языки, на которых говорят не более одного процента населения», — подытожила она.

Ранее 16 декабря прошлого года парламент Молдавии утвердил в финальном чтении закон о функционировании языков в стране и вернул русскому языку статус языка межнационального общения. Законопроект утвердили голосами 55 депутатов, однако представители двух молдавских партий покинули зал заседаний в знак протеста.

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