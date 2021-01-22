Городской совет молодежи появится в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде хотят создать городской совет молодежи. Вопрос обсудили на встрече обновленного состава Совета молодежи при главе администрации Автозаводского района, передает пресс-служба мэрии. Кандидаты в члены совета прошли конкурсный отбор. В рамках конкурса им нужно было представить проекты, которые они хотят реализовать на территории района.

Замдиректора департамента по социальной политике администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян заявил о готовности мэрии поддержать и помочь в реализации предложенных проектов. Вместе с этим мэр города Юрий Шалабаев распорядился представить предложения по вопросу развития молодежного самоуправления, передает ИА «НьюсНН».

Ранее стало известно, что волонтерские книжки начали выдавать в Псковском городском молодежном центре. Это аналог трудовой книжки, только в нее заносится стаж работы не за деньги, а на добровольной и безвозмездной основе. Получателями книжек становятся молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, осуществляющие волонтерскую деятельность самостоятельно либо в общественных организациях.