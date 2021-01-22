В Горном Алтае занялись развитием гастрономического туризма

В Горно-Алтайске 22 января в рамках реализации федерального проекта «Гастрономическая карта России» состоялась проектно-учебная лаборатория региональной кухни «Вкус Алтая», в которой приняли участие ведущие региональные шеф-повара, рестораторы, отельеры и производители продуктов питания. Мероприятие прошло при поддержке правительства Республики Алтай, сообщает корреспондент «Известий» в пятницу, 22 января.

Лаборатория прошла на сертифицированной world skills площадке в мастерских Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа. В мероприятии приняли участие глава Республики Алтай Олег Хорохордин, представители министерства природных ресурсов, экологии и туризма, министерства сельского хозяйства и министерства здравоохранения региона, а также около 30 ресторанов, туристических комплексов и предприятий по производству продуктов питания.

Участники проекта приготовили с использованием местных продуктов и презентовали около 90 блюд современной сибирской кухни и кухни коренных народов Горного Алтая. Работа проводилась в рамках нескольких модулей (закуски, супы, рыба, мясо, выпечка, напитки, десерты, сыры).

Также в рамках мероприятия сельхозпроизводители и фермерские хозяйства Республики Алтай представили свою продукцию: мясные и молочные деликатесы, мед, травяные чаи, продукты питания и напитки на основе дикоросов.

«Гастрономическая карта России» — система добровольной сертификации в сфере гастрономического туризма. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму, Министерства иностранных дел РФ, Агентства стратегических инициатив, Федерации рестораторов и отельеров России.

Ранее аналогичные проектно-учебные лаборатории прошли в Рязанской, Псковской, Мурманской областях, в Краснодарском крае и Кузбассе.

В число участников проекта входят рестораны, семейные пекарни, кафе и кондитерские цеха, микропроизводства гастросувениров, лавки локальных продуктов, крупные ресторанные холдинги, туристические базы, центры сохранения этнокультурного наследия малочисленных коренных народов, кулинарные студии, сыроварни, винодельческие хозяйства, крупные винзаводы федерального значения и агротуристические комплексы.