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СК возбудил уголовное дело из-за призывов к несовершеннолетним выйти на митинг

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту призывов по отношению к несовершеннолетним выйти на несогласованную акцию, которая запланирована на 23 января. Об этом сообщила в пятницу, 22 января, официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей»)», — сказала Петренко.

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Она отметила, что решение о возбуждении уголовного дела было принято по результатам проверки размещенных в СМИ «многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников», передает «Газета.ру».

Петренко напомнила, что проведение массовых мероприятий, в том числе и несанкционированных акций, влечет за собой угрозу распространения коронавирусной инфекции.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания. Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах», — объяснила она.

На данный момент следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить лиц, которые опубликовали призывы в социальных сетях к несовершеннолетним.

Ранее в этот же день руководитель движения «Семейный фронт» Павел Пожигайло в беседе с «Известиями» призвал родителей поговорить со своими детьми и убедить не ходить их на несанкционированные акции. Он отметил, что детьми активно манипулируют через социальные сети в интересах западных структур.

В МВД России заявили 22 января о намерении провести доследственную проверку по факту организации провокаций и насильственных действий руководителями региональных штабов блогера Алексея Навального.

Днем ранее в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

Принимая участие в незаконных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

20 января Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах. Позднее Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в предстоящую субботу.

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