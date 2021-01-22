Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за тумана

Автомобилистов и пешеходов в Москве и Подмосковье попросили пересесть на общественный транспорт из-за тумана. Предупреждение о метеоусловиях в пятницу, 22 января, распространила пресс-служба регионального минтранса.

В регионе в ближайший час ожидается туман с ухудшением видимости до 300–800 м. По прогнозам туман будет в активной фазе до 21:00. Местами на дорогах возможна гололедица.

«Если всё же поехали: не спешите, следуйте указаниям дорожных знаков, избегайте обгонов и перестроений, будьте максимально собранными и внимательными в зонах пешеходных переходов. Пешеходы, помните, что в условиях ограниченной видимости водителю отреагировать оперативно сложно: переходите проезжую часть только по переходам, убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей. Наденьте световозвращатели», — приводит текст сообщения агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот же день ГУ МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение о сильном тумане, гололедице и слабом гололеде. Туман образовался из-за резкого потепления, которое накрыло столичный регион, пишет РИАМО. Местами в пятницу ожидается до +2 градусов. Туман будет наблюдаться в городе до вечера пятницы.