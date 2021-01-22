Пласидо Доминго станет дирижером оперы «Богема» в Большом театре

Испанский оперный певец Пласидо Доминго станет дирижером оперы «Богема» в феврале в Большом театре.

«Вновь за дирижерским пультом Пласидо Доминго! 12 и 14 февраля маэстро дирижирует «Богемой», — говорится в сообщении на сайте театра.

В октябре прошлого года спектакль «Манон Леско» стал дирижерским дебютом Доминго в Большом театре. Помимо управления оркестром, в программе 245-го юбилейного сезона маэстро исполнит ведущие баритоновые партии в спектаклях «Дон Карлос» и «Травиата».

Впервые музыкант дирижировал «Богемой» в Метрополитен-опере в 1984 году — тогда, после успешного дебюта, руководство театра предложило маэстро провести все представления «Богемы», которые были запланированы на тот сезон. Затем многие из тех театров, в которых он пел партию Рудольфа, приглашали его дирижировать «Богемой».

В 2015 году Пласидо Доминго дирижировал завершающими показами одной из самых успешных постановок этой оперы в театре Ковент-Гарден.

После успешного дебюта в Мехико в 1962 году он пел ее в театрах Тель-Авива, Сан-Франциско, Бостона и Лос-Анджелеса, в спектаклях Баварской государственной оперы и Королевской оперы Ковент-Гарден, Парижской оперы и других.

Оперный певец является лауреатом семи премий «Грэмми». Партию Рудольфа в опере «Богема» Доминго исполняет в течение 29 лет.

Оперный певец впервые выступил в Большом театре 46 лет назад, когда был на гастролях вместе с La Scala. В последний раз исполнитель приезжал в Россию в октябре 2020 года — он вышел на сцену театра после семи месяцев самоизоляции.

21 января певец отметил свой 80-летний юбилей. С днем рождения Пласидо Доминго поздравил президент России Владимир Путин.