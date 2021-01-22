Захарова призвала не вовлекать детей в несанкционированные акции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призывы по отношению к несовершеннолетним к участию в несанкционированных акциях. Свое мнение она опубликовала в пятницу, 22 января, в Facebook.

«Читаю ленту. И вот что я скажу. Когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди. Потому что детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают, а значит, идеологи этого процесса будут готовы на всё для достижения своих целей», — написала Захарова.

Она призвала родителей «сделать всё зависящее» от них, чтобы «дети не стали разменной монетой в этой адской постановке».

Ранее в этот день уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец назвала манипуляцией вовлечение детей в несанкционированные акции. Она отметила, что родители должны объяснить детям, что у незаконных поступков есть серьезные последствия. Кроме того, по ее словам, есть риск, что во время несанкционированных акций ребенок может пострадать.

Руководитель движения «Семейный фронт» Павел Пожигайло в беседе с «Известиями» призвал родителей поговорить со своими детьми и убедить не ходить их на несанкционированные акции. Он отметил, что детьми активно манипулируют через социальные сети в интересах западных структур.

Накануне, 21 января, в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Манипулировать детьми и подростками пытаются в основном через социальные сети.

Принимая участие в несанкционированных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

20 января Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах. Позднее Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в предстоящую субботу.

Ранее в Сети появились ролики от имени якобы сотрудников правоохранительных органов, которые заявляют, что «переходят на сторону» блогера Алексея Навального. МВД России заявило, что данные видео являются постановочными и носят фейковый характер, а их участники не имеют отношения к органам внутренних дел. Некоторые блогеры уже принесли извинения.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным клиники, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск. Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.