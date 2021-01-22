В Москве завершили реставрацию памятника Суворову

Реставрацию памятника полководцу Александру Суворову завершили в Москве. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследие).

«Специалисты перебрали гранитную облицовку постамента скульптуры и пушек, очистили поверхности бронзы и гранита от загрязнений, докомпоновали сколы и загерметизировали швы, провели консервацию бронзы и уплотнили патину. Также они заменили разрушенные плиты мощения», — цитирует руководителя департамента Алексея Емельянова агентство городских новостей «Москва».

Монумент полководцу был открыт на Суворовской площади в 1982 году. Памятник представляет собой бронзовую фигуру Суворова во весь рост.

До Октябрьской революции площадь называлась Екатерининской, затем ее переименовали в площадь Коммуны, а в 1992 году назвали в честь Суворова, уточняет РИАМО.

Ранее 18 января «Известия» сообщали, что анонсированная Министерством культуры консервация 50 памятников может обойтись в сумму, превышающую 500 млн рублей.

Консервация отличается от реставрации тем, что памятник не восстанавливается полноценно, а лишь укрепляется в такой степени, чтобы не было угрозы самому его существованию и принципиально важным элементам интерьера (например, фрескам).