Посвященная юбилею Салтыкова-Щедрина выставка откроется в Твери

В Тверском краеведческом музее 27 января, в день рождения Салтыкова-Щедрина, откроется выставка «От благодарных потомков». Она посвящена 195-летию писателя. В экспозицию вошли экспонаты, поступившие в музей из семьи Салтыковых в разные годы. В том числе раритетные письменный стол Михаила Евграфовича из имения Витинево и чашка с блюдцем — дар сына писателя Константина Михайловича Салтыкова.

На выставке можно будет увидеть предметы, которые уже были показаны в Музее М.Е. Салтыкова-Щедрина, и те, что не вошли в постоянную экспозицию и хранились в фондах. Об этом пишут Тверские ведомости.

Например, посетителям представят каминные часы из семьи Салтыковых. Они сделаны во Франции по каталогу известной парижской часовой мастерской Бурдена, поставщика двора императора Наполеона III.