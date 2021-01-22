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Посвященная юбилею Салтыкова-Щедрина выставка откроется в Твери

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В Тверском краеведческом музее 27 января, в день рождения Салтыкова-Щедрина, откроется выставка «От благодарных потомков». Она посвящена 195-летию писателя. В экспозицию вошли экспонаты, поступившие в музей из семьи Салтыковых в разные годы. В том числе раритетные письменный стол Михаила Евграфовича из имения Витинево и чашка с блюдцем — дар сына писателя Константина Михайловича Салтыкова.

На выставке можно будет увидеть предметы, которые уже были показаны в Музее М.Е. Салтыкова-Щедрина, и те, что не вошли в постоянную экспозицию и хранились в фондах. Об этом пишут Тверские ведомости.

Например, посетителям представят каминные часы из семьи Салтыковых. Они сделаны во Франции по каталогу известной парижской часовой мастерской Бурдена, поставщика двора императора Наполеона III.

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