Эпидемиолог Роспотребнадзора назвал долю переболевших COVID-19 россиян

Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 22 января в эфире телеканала «Доктор» рассказал, сколько граждан России уже перенесли коронавирус.

По его словам, COVID-19 в России на сегодняшний день переболели менее 3% населения, пишет «Газета.ру».

Он также отметил, что коронавирусная инфекция в 20% случаев протекает тяжело и требует госпитализации, в 5% — реанимации.

Несколько дней назад министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может сформироваться уже в первой половине 2021 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 20 января отметила, что в России наблюдается тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19. По ее словам, с начала осени в стране суточный прирост новых случаев не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем, например, в Европе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 19 января сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается непростой, но при этом постепенно она стабилизируется. Он подчеркнул, что необходимо следить за тем, чтобы сохранялся резерв коек для больных COVID-19, а также запас лекарственных препаратов.

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