Подмосковные школьные музеи с оружием времен войны ждет проверка

В Московской области проверят школьные музеи, в которых выставлено оружие времен Великой Отечественной войны. Таких музеев в регионе около сотни. Специалисты должны убедиться в том, что там соблюдаются все необходимые меры безопасности, чтобы исключить возможные ЧС.

По словам замглавы регионального правительства Романа Каратаева, которые приводит портал «Подмосковье сегодня», проверки проведут в первом полугодии 2021 года в 116 образовательных организациях в 20 городских округах области.

В правительстве уверены, что такие проверки смогут исключить возможные инциденты из-за неосторожного обращения с оружием и боеприпасами. Педагогам и сотрудникам музеев напомнят, что нельзя пополнять экспозиции оружием, которое нашли во время раскопок, если на это нет согласования правоохранительных органов.