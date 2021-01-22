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Подмосковные школьные музеи с оружием времен войны ждет проверка

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В Московской области проверят школьные музеи, в которых выставлено оружие времен Великой Отечественной войны. Таких музеев в регионе около сотни. Специалисты должны убедиться в том, что там соблюдаются все необходимые меры безопасности, чтобы исключить возможные ЧС.

По словам замглавы регионального правительства Романа Каратаева, которые приводит портал «Подмосковье сегодня», проверки проведут в первом полугодии 2021 года в 116 образовательных организациях в 20 городских округах области.

В правительстве уверены, что такие проверки смогут исключить возможные инциденты из-за неосторожного обращения с оружием и боеприпасами. Педагогам и сотрудникам музеев напомнят, что нельзя пополнять экспозиции оружием, которое нашли во время раскопок, если на это нет согласования правоохранительных органов.

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