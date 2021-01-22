Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце-Антерсельве в Италии. Соревнования состоялись 22 января.

Логинов выступил в гонке на 20 км. На втором огневом рубеже у спортсмена возникли проблемы с винтовкой — из оружия не выстрелила гильза. Затем у Логинова сломалась палка. Однако спортсмен смог принести российской команде первую золотую медаль в личной гонке в текущем сезоне Кубка мира.

«На первой стойке не вылетела гильза <…> Мне надо быть более сконцентрированным. На любой высоте стрелять сложно, тем более здесь — тяжелый подход к рубежу, высота очень большая. При уходе с последнего рубежа кто-то из спортсменов подходил. Когда я хотел правую ногу поставить для отталкивания, пришлось подставить ее под себя — и зацепился о палку, сломал ее. <…> Конечно, времени я потерял очень много <…> Но в любом случае доволен», — сказал Логинов после гонки.

Спортсмен прошел дистанцию за 48 минут 41,8 секунды, не допустив ни одного промаха, передает «Газета.ru».

Ранее, 17 января, Логинов пропустил масс-старт на Кубке мира в Оберхофе. Как объяснил главный тренер сборной РФ Валерий Польховский, биатлонист не участвовал в масс-старте из-за плохого самочувствия. Он уточнил, что травмы у Логинова нет, но его решили поберечь.