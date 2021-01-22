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Губернатор Рязанской области Любимов сделал прививку от COVID-19

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 22 января, сообщается на сайте правительства региона.

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«22 января в ходе посещения пункта вакцинации в поликлиническом отделении «Городская поликлиника № 2» ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» губернатор Николай Любимов сделал прививку от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Вакцину также поставили министру здравоохранения Рязанской области Андрею Прилуцкому. На сегодняшний день в пункте в областной больнице имени Семашко привиты 150 человек.

«Мы обязательно об этом будем говорить, чтобы рязанцы видели, что прививка — это не страшно, а очень важно и необходимо для того, чтобы защитить себя и своих близких. Статистически в регионе сейчас ежедневно прививают порядка 120 человек. Процесс организован понятно и логично. Думаю, что уже в понедельник, 25 января, мы должны выйти на количество 500 человек в день. А через неделю постараемся увеличить до тысячи», — сказал Любимов.

Он добавил, что в данный момент в распоряжении Рязанской области находится около 15 тыс. доз вакцины. Вскоре в регион должны поставить еще 45 тыс. доз медицинского препарата.

В настоящее время в регионе открыто 11 пунктов вакцинации, с 25 января их число увеличат до 33. Кроме того, будут запущены мобильные пункты, которые в первую очередь отправятся в населенные пункты, где нет поликлиник и больниц.

В октябре 2020 года от коронавируса привился губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Губернатор выразил уверенность в том, что препарат работает, так как спустя месяц по результатам тестов врачи поняли, что у него сформировался иммунитет к коронавирусу.

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