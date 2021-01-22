Эпидемиолог назвал сроки вакцинации для перенесших COVID-19

Граждане, которые перенесли COVID-19, могут не прививаться от этой инфекции как минимум полгода — до осени. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор» в пятницу, 22 января.

«Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию, ну минимум до осени абсолютно точно», — сказал Горелов.

Глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин на совещании с эпидемиологами у вице-премьера России Татьяны Голиковой 15 января сообщил, что иммунитет у тех, кто переболел COVID-19, держится до пяти месяцев, а потом начинает падать. Он добавил, что уже через три месяца после выздоровления «идет снижение уровня иммунитета».

В то же время в декабре австралийские ученые рассказали, что иммунологическая память человека, который перенес коронавирус, сохраняется не менее восьми месяцев.

С 18 января в России стартовала масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости перехода к ней 13 января заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, отечественная вакцина является лучшей в мире, что показывает практика.

Россиян прививают препаратом «Спутник V», который стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса.

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