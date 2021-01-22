Приморье готовится к снежному циклону

В Приморском крае вновь ждут прихода снежного циклона. В первой половине следующей недели он принесет в регион сильные осадки. Непогода накроет весь край.

Как сообщает Vostokmedia, погода в начале недели будет неустойчивой. В ночь на понедельник, 25 января, под влиянием гребня антициклона в Приморье будет ясно и морозно — в горах температура будет опускаться до –30 градусов.

Но ситуация кардинально изменится уже в понедельник днем. Регион окажется в теплом секторе циклона, идущем из Китая. На большей территории будут плюсовые температуры, местами до +7.

26 января циклон переместится в Амурскую область, а Приморье попадет под воздействие его фронтальных разделов. Практически всю территорию накроют осадки в виде мокрого снега с дождем. На дорогах будет скользко. Прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Осадки начнут прекращаться лишь в среду, 27 января. Но в регион вернутся морозы. В ночные часы температура будет опускаться до –9 градусов.