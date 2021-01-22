Против создателя электромобиля Zetta возбудили уголовное дело

Российская фирма ООО «Зетта», которая занимается созданием отечественного электрокара Zetta, с сентября по ноябрь 2020 года не выплачивала зарплату 59 своим сотрудникам и задолжала 4 млн рублей. Об этом 22 января сообщает Авто.Майл.

В отношении компании возбудили уголовное дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства»).

Также следственный орган возбудил уголовное дело в отношении руководителя организации Дениса Щуровского за полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы.

В сентябре 2020 года стало известно, что запуск первого серийного российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен из-за того, что она не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).

Выпуск электромобиля должен был начаться в Тольятти в начале 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса сроки запуска производства перенесли на несколько месяцев.

Машина представляет собой трехдверный хетчбэк. В базовой комплектации модель получит передний привод и аккумуляторную батарею на 180 км хода.

Электромобиль Zetta можно заряжать практически от любого источника энергии — от розетки 220–380 Вт или от трансформатора.

Ежегодно предприятие в Тольятти планирует выпускать более 15 тыс. машин, половина из которых отправится на зарубежные рынки.

18 августа сообщалось, что минимальная стоимость электромобиля российской компании Zetta составит 550 тыс. рублей.