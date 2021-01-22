Медики выявили болезненный симптом COVID-19

Проявление коронавируса может быть выражено в том числе через воспаления ротовой полости, пациентам с COVID-19 может понадобиться помощь стоматолога. Об этом 22 января рассказал заслуженный врач России Михаил Каган.

Так он прокомментировал заявление профессора Королевского колледжа Лондона Тима Спектора, сделанное им в Twitter. Спектор назвал воспаление слизистой оболочки ротовой полости возможным симптомом COVID-19.

Каган отметил, что вывод британского ученого его нисколько не удивляет, поскольку со временем обнаруживается всё больше клинических проявлений COVID-19.

«Заражение в принципе может происходить через ротовую полость. А так как там находятся рецепторы, необходимые для внедрения вируса, может развиваться и воспаление. В том числе на языке могут появиться язвочки болезненные, волдыри, красные пятна. То же самое возможно на слизистой щек, на мягком нёбе», — цитирует Кагана Пятый канал.

Он подчеркнул, что нередко людям, у которых подтвердился COVID-19, требуется и профессиональная помощь стоматологов из-за симптома «ковидного языка».

Специалист посоветовал своевременно обращаться за медицинской помощью и быть предельно осторожными в пандемию.

Ранее, 4 января, ученые назвали редкий, но потенциальный симптом коронавируса.

По сведениям Национальной службы здравоохранения Великобритании, зафиксированы случаи, когда у пациентов коронавирусная инфекция проявлялась через непрекращающуюся несколько дней икоту.

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