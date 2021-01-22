Скоростной режим ограничат на нескольких дорогах Благовещенска

В Благовещенске на некоторых участках дорог ограничат скоростной режим до 40 км/ч. Этого не исключил мэр города Олег Имамеев во время прямого эфира в Instagram. Он обратил внимание на то, что скорость хотят ограничить не во всем городе, а лишь в нескольких районах.

Градоначальник пообещал выбирать подобные участки после согласования с проектировщиками и ГИБДД. Он уточнил, что речь идет, в частности, об улицах Магистральной, Мухина, Калинина, Ленина и Амурской, пишет Амурская служба новостей.

В 2019 году в России вновь начали обсуждать идею о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Штрафы за превышение скорости предлагается привязывать к доходу водителя.

11 января сообщалось, что Минюст и МВД в новом КоАП предлагают ужесточить наказание для водителей. Так, автомобилиста, совершившего три грубых нарушения ПДД в течение года, могут лишить прав на срок до полутора лет.