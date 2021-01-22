Кипр откроет въезд для туристов из всех стран с 1 марта

Кипр с 1 марта открывает границы и аэропорты для туристов из всех стран. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает Турпром.

«Туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19», — сказал в эфире телеканала CyBC замминистра туризма страны Саввас Пердиос.

По его словам, кипрские власти снимут запрет на въезд граждан из 56 стран. Они будут разделены на следующие категории: страны — члены ЕС; государства Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн); третьи страны, указанные в документе с рекомендациями Совета ЕС (от 30 июня 2020 года о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого ограничения); Великобритания, Россия, Израиль, Украина, Беларусь, Египет, Иордания, Ливан, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Каждое государство будет обозначено цветами в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Так, туристам из «зеленой» зоны не нужно будет проходить тест на COVID-19 по прибытии. Путешественники, прилетающие из государств «оранжевой» категории, обязаны будут предоставить сертификат об отрицательном результате анализа перед посадкой в самолет. А гостям из «красной» зоны, куда включена и Россия, необходимо будет пройти тестирование как перед вылетом, так и после прибытия на остров, пишет «Газета.ру».

По словам министра транспорта, коммуникаций и общественных работ островной республики Янниса Карусоса, предполагаемая стоимость теста коронавируса по прибытии на Кипр составит €30–40, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот же день сообщалось, что межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с COVID-19 решил с 1 февраля отменить запрет на регулярное авиасообщение, который действовал в стране с марта 2020 года из-за пандемии, передает НСН.