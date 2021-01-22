Посольство назвало необоснованным решение Албании о высылке дипломата РФ

Доказательств нарушений российским дипломатом Алексеем Кривошеевым, объявленным персоной нон грата в Албании, мер против коронавируса в этой стране не предоставлено. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Тиране, опубликованном в пятницу, 22 января.

Отмечается, что вопреки утверждениям Тираны «имя Алексея Кривошеева ни разу не упоминалось в ходе контактов между посольством России и МИД Албании».

«В первый и последний раз оно прозвучало в вербальной ноте МИД Албании от 20.01.2021, в соответствии с которой г-н Кривошеев был объявлен персоной нон грата. При этом никаких доказательств нарушения им антиковидных мер, принятых в Албании, не приводилось», — отмечается в сообщении диппредставительства в Facebook.

После того как в начале ноября 2020 года Кривошеев перенес COVID-19, он в соответствии с медицинским протоколом находился две недели на самоизоляции вместе с членами своей семьи, строго соблюдая предписанный карантин. На работу он вышел после сдачи двух отрицательных тестов на коронавирус, заявили в посольстве.

«Никаких внешних контактов, кроме как посещения медицинских учреждений для сдачи положенных тестов, он не имел», — подчеркивается в сообщении.

В посольстве решение албанской стороны о высылке россиянина назвали необоснованным.

«Считаем, что выдвинутые в его адрес обвинения беспочвенны и носят надуманный характер. На фоне этого заверения албанской стороны в стремлении к развитию дружественных отношений вызывают сомнения», — добавили в дипведомстве.

В дипмиссии также удивлены содержанием заявления МИД Албании для прессы о высылке россиянина, в котором в том числе указывалось его имя. Посольство обращает внимание на то, что в соответствии с международной дипломатической практикой имена сотрудников диппредставительств, объявляемых персонами нон грата, не разглашают публике, что обусловлено в том числе необходимостью обеспечения личной безопасности дипломатов и членов их семей. Если же имена и обнародуют, то только после того, как сотрудник покинет страну пребывания.

Накануне Албания объявила персоной нон грата дипломата Алексея Кривошеева «из-за нарушения антикоронавирусных мер». Тирана выразила надежду на то, что Москва с пониманием отнесется к этому решению, подчеркнув, что Албания всегда стремится к укреплению дружеских отношений с Россией.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва сожалеет о высылке российского дипломата и оставляет за собой право ответа по принципу взаимности. Грушко также назвал объявление Кривошеева персоной нон грата из-за нарушений антикоронавирусных мер провокацией албанской стороны, пишет «Газета.ру».