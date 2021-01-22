Суд сообщил о возможном штрафе Моргенштерну за нарушение авторских прав

Рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) могут оштрафовать на 300 тыс. рублей за нарушение авторских прав, сообщает в пятницу, 22 января, «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Башкирии.

Судебное заседание по соответствующему иску назначено на 2 марта.

«Истец просит суд взыскать с Моргенштерна компенсацию за нарушение исключительного права на музыкальное произведение <...> в сумме 300 тыс. рублей и обязать музыканта прекратить использование в своей деятельности этой композиции без разрешения», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что, по мнению истца, Моргенштерн использовал его произведение в коммерческих целях для развития своего YouTube-канала и получения прибыли от рекламы.

18 декабря прокуратура Санкт-Петербурга подала иски в Колпинский районный суд с требованием о запрете в России ряда аниме-сериалов и одной песни Моргенштерна. Прокуратура обратила внимание и на песню Моргенштерна «Я съел деда». Суду предстоит послушать трек, чтобы сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме некорректного названия.