Биатлонистка Васнецова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Германии

Российская биатлонистка Валерия Васнецова победила в спринте на этапе Кубка IBU, который состоялся в немецком Арбере в пятницу, 22 января.

Спортсменка одержала победу со временем 20 мин. 09,1 сек., отстреляв без промахов. Второе место заняла норвежка Оснэ Скреде, отстав на 36,8 сек. и совершив один промах. На третьем — француженка Лу Жанмонно, которая отстала от Васнецовой на 50 сек., но отстреляла без промахов.

В двадцатку по итогам гонки попали еще две россиянки — Анастасия Гореева (+1.02,8; два промаха) и Полина Шевнина (+1.11,6; один промах).

По данным газеты «Спорт-Экспресс», первой среди россиянок под 11-м номером отправилась на дистанцию Наталья Гербулова, а Васнецова — 60-й.

В субботу, 23 января, в Арбере пройдут смешанная эстафета и сингл-микст.

На прошлой неделе женская сборная России стала первой в эстафете на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов. В составе сборной в гонке участвовали Васнецова, Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова.