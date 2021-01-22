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Глыба льда едва не убила женщину с ребенком во Владивостоке

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СУ СКР по Приморскому краю начало проверку после падения ледяной глыбы с крыши дома на улице Кирова во Владивостоке. Лишь чудом ком не задел женщину с грудным ребенком, которая оказалась рядом в этот момент.

Как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на следователей, проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

По предварительным данным, за обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния имущества многоквартирного дома отвечало ТСЖ «Кирова, 45». Следователи в ходе проверки должны дать оценку действиям или бездействию сотрудников организации.

Ранее сообщалось о том, что 7 января на туристов, которые находились у подножия замерзшего Вилючинского водопада, обрушился лед. Один человек погиб, еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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