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Песков заявил об отсутствии у РФ приглашений на саммит G7 в Британии

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Россия не получала никаких приглашений на саммит G7, который состоится в Великобритании. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нет. Никаких приглашений не было», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

17 января сообщалось, что Австралия, Индия и Южная Корея приглашены в качестве стран-гостей к участию в саммите G7, который пройдет с 11 по 13 июня в графстве Корнуолл на юге Англии.

Премьер-министры и президенты стран — участниц G7 соберутся вместе, чтобы обсудить общие проблемы. Ожидается, что они обсудят меры по борьбе с пандемией коронавируса, изменение климата, а также обеспечение доступа людей по всему миру к благам открытой торговли, технологических достижений и научных открытий.

Данная встреча станет первым очным саммитом G7 почти за два года. Все вместе десять лидеров — Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС, а также три приглашенные страны, будут представлять около 60% населения, живущего в демократических странах.

В «большую семерку» в настоящее время входят США, Канада, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Италия. Россия покинула объединение в 2014 году. При этом Москва отмечала, что не стремится обратно, так как данный формат не так эффективен, как «большая двадцатка».

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