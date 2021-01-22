Максимальный возрастной порог для госслужащих увеличат. Сейчас предельный возраст пребывания в должности — 65 лет. В отдельных случаях предлагается поднять ограничение до 70 лет, сообщает телеканал «Известия». В некоторых случаях чиновники могут работать бессрочно. Речь о федеральных должностях, на которые назначает президент.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.