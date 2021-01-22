Десять археологических памятников разрушены в Псковской области

Десять фактов разрушения объектов археологического наследия выявили в Псковской области в 2020 году. Такая информация опубликована в итоговом отчете о результатах работы Археологического центра.

Так, пять разрушений выявили в Пскове, еще пять — в районах области (деревня Марково Опочецкого района и деревня Бровск Стругокрасненского района; деревня Залучье Куньинского района; курганная группа у деревни Усть-Смолка Печорского района; деревня Изборск Печорского района; поселение Горожане Новосокольнического района). Об этом сообщает Псковская лента новостей.

В конце декабря археологи на раскопе в Пскове обнаружили редкую подвеску в виде зайца. Находку сделали во время раскопок на месте строительства здания районного суда на Завеличье. По словам археологов, подобные подвески редки. На северо-западе России это вторая находка, датируемая концом XI — началом XII века.