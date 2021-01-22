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Комплексные проекты развития туризма появятся на Юге и Дальнем Востоке РФ

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Корпорация «Туризм.РФ» ведет переговоры с инвесторами о возможности запуска проектов по комплексному развитию туристически привлекательных территорий, в том числе на Юге и Дальнем Востоке России. Об этом сообщил 22 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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«Корпорация активно включилась в работу. Уже идут обсуждения с инвесторами по условиям и способам реализации комплексных проектов по самому востребованному направлению — Югу России, а также Дальнему Востоку, в частности Камчатке. Рассматривается и Север — это Мурманская область», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что также есть предложения по созданию новых туристических кластеров в центральной части страны.

29 декабря 2020 года генеральным директором новой корпорации «Туризм.РФ» был назначен Сергей Суханов. Чернышенко тогда отмечал, что Суханов отлично разбирается в проектировании и строительстве туристической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 17 декабря в ходе большой пресс-конференции указал на важность развития внутреннего туризма, отметив, что власти стараются делать это различными способами.

Кроме того, в декабре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что, согласно ожиданиям туроператоров, в 2021 году около 40% россиян отправятся в поездки, несмотря на эпидемиологическую обстановку.

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