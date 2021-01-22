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Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и ЕС

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Президент России Владимир Путин и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили по телефону положение дел в отношениях между РФ и Евросоюзом, сделав акцент на создании прагматичного сотрудничества. Об этом сообщается на сайте Кремля 22 января.

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Также они обсудили необходимость укрепления глобального мира и безопасности.

«Уделено также внимание вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности, возможностям в области использования и совместного производства вакцин», — отмечается в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе Евросовета, Мишель проинформировал Путина о намерении провести в марте в ЕС стратегические дебаты по отношениям между объединением и Россией.

Кроме того, участники беседы обсудили необходимость укрепления глобального мира и безопасности, пишет «Газета.ру».

Отношения Москвы и Брюсселя обострились в 2014 году. Тогда ЕС ввел санкции в отношении России, возложив на нее ответственность за ситуацию на Украине и выразив недовольство воссоединением с Крымом.

В январе 2021 года ФРГ заявила, что санкции Евросоюза против России серьезно навредили германскому бизнесу. Больше всего пострадали машиностроительная, автомобилестроительная, химическая, электротехническая отрасли и сфера логистики.

В июне 2020 года Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить рестрикции против Москвы из-за Крыма. В октябре альянс ввел рестрикции против российских чиновников.

В ответ Россия расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам ЕС. Москва заявила, что решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, который продолжает расширять свой санкционный инструментарий под абсурдными предлогами, игнорируя нормы международного права.

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