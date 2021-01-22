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В Москве пройдет Всероссийский форум-выставка «Госзаказ»

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Самое крупное событие в сфере закупок — XVI Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» пройдет в Москве с 24 по 26 марта 2021 года. Мероприятие поддержано на самом высоком уровне — оргкомитет форума возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Иванович Борисов.

Форум-выставка «Госзаказ» — площадка для нахождения точек соприкосновения поставщика и потребностей государства. А также единственное в стране мероприятие, объединяющее руководителей главных распорядителей бюджетных средств. Именно с ними отечественные поставщики смогут вступить в прямой диалог и открыто обсудить самые злободневные вопросы. Около 7 тыс. представителей из 85 регионов России станут активными участниками происходящих событий.

Девиз форума «Время российской промышленности» обусловлен рядом стратегических задач, поставленных президентом России по развитию промышленного потенциала страны.

Трехдневный интенсив на площади 14 000 кв. м
Уникальность форума — в объединении всех звеньев одной цепи в одном месте и в одно время. Каждый экспонент или участник мероприятия будет иметь возможность пообщаться с представителями государственного сектора или бизнес-сферы, а также задать интересующие вопросы лидерам мнений из социальных сетей. Статистика анкетирования за последние годы показала: на вопрос «с какой целью вы посетили форум» большинство респондентов отвечают «завести деловые знакомства» и «расширить круг поставщиков».

Программа форума:
Первый день — «223-ФЗ: закупки госкорпораций, госкомпаний, включая субъекты естественных монополий».
Второй день — «44-ФЗ: государственные и муниципальные закупки».
Третий день — «Специальные вопросы сферы закупок».

Поставщики о конкурентном преимуществе отечественной продукции
Параллельно форуму будет организована масштабная выставочная экспозиция. Ежегодно около 300 компаний-поставщиков из самых разных уголков России презентуют широкий спектр продукции для разных отраслей экономики. В числе постоянных экспонентов — субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, госкорпорации, электронные площадки, банки, общественные и экспертные организации.

Нетворкинг при галстуках
Выстраивать деловые связи со специалистами разных должностей и из разных сфер будет просто и комфортно благодаря разноформатным мероприятиям в рамках форума:
— презентации инновационных проектов;
— специальные сессии по развитию профессиональных навыков заказчиков и поставщиков;
— лаборатория законодательных инициатив «Изменим контрактную систему»;
— профессиональный лекторий Академии контрактных отношений на тестирование 44-ФЗ и 223-ФЗ;
— мастер-классы и деловые игры.

Государство платит за участие
Перед тем как зарегистрироваться как участник, ознакомьтесь со льготами. Субсидирование расходов на публичные мероприятия: государство готово компенсировать предпринимателям затраты на участие в выставках

Лидер рынка? Расскажите об этом
Приглашаем к участию в ежегодных конкурсах — «Лучший поставщик 2020 года» и VII конкурсе журналистов на лучшую публикацию по теме: «Государственные, муниципальные, корпоративные закупки».
Регистрируйся на сайте forum-goszakaz.ru и побеждай.

Резолюция как итог форума и начало большой работы
Повышение эффективности и прозрачности закупочных процедур — вот основная задача, которую в конструктивном и открытом диалоге заказчиков, поставщиков и общественных контролеров поможет решить площадка форума. Предложения и инициативы, выработанные в ходе работы дискуссионных площадок, войдут в резолюцию — итоговый документ форума-выставки «Госзаказ».

«В 2021 году всех нас ждет большая работа! Форум-выставка должен помочь отечественному товаропроизводителю не просто продать свою продукцию государству, но и стать современным, высокотехнологичным, конкурентоспособным предприятием. Уже сейчас свои экспозиции планируют представить российские предприятия, готовые продемонстрировать конкурентную продукцию и технологии государственным, муниципальным и корпоративным заказчикам, включая субъекты естественных монополий», — прокомментировал директор форума-выставки «Госзаказ» Андрей Садофьев.

Справочно
Форум-выставка «Госзаказ» ежегодно проходит при официальной поддержке правительства РФ, Государственной думы, «Общероссийского народного фронта» (Бюро расследований ОНФ), Минфина России, Минпромторга России, ФАС России, Федерального казначейства, Счетной палаты РФ, госкорпораций и госкомпаний.

Все подробности о мероприятии на официальном сайте: www.forum-goszakaz.ru и по телефону 8 (800) 250-99-84.

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