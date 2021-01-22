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Поставки газа по «Северному потоку» в 2020 году превысили 59 млрд кубометров

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Объем поставок газа европейским потребителям по газопроводу «Северный поток» по итогам 2020 года вырос до рекордных 59,2 млрд кубометров. Об этом говорится в сообщении компании-оператора Nord Stream.

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«Трубопровод использовался на несколько более высоком уровне по сравнению с предыдущими годами, таким образом, объем транспортировки газа в 2020 году представляет собой самый высокий показатель с момента его ввода в эксплуатацию», — говорится в сообщении Nord Stream.

В 2019 году по трубопроводу было поставлено 58,5 млрд куб. м. В минувшем году объем поставок газа по «Северному потоку» увеличился на 1,2%. К концу 2020 года по трубопроводу с момента ввода в эксплуатацию первой ветки СП в 2011 году было транспортировано около 382 млрд кубометров газа.

Газопровод «Северный поток» состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и с пропускной способностью 27,5 млрд куб. м газа в год каждая. Он соединяет энергосистему Евросоюза с крупнейшими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море.

Ранее в этот день председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на возникшие сложности.

По словам депутата, на первом этапе будут существовать препятствия, например амбиции ряда государств, желающих продвигать свои интересы или устанавливать геополитическое влияние, однако в результате проект будет завершен.

Завальный добавил, что уже решена основная проблема — технологическая возможность завершения строительства газопровода. Тем не менее, как он подчеркнул, сроки реализации проекта могут измениться.

19 января минфин США объявил о расширении санкций против проекта. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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