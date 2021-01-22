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Кравчук назвал Россию ответственной за водоснабжение Крыма

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Подача воды в Крым через Северо-Крымский канал была в одностороннем порядке приостановлена Украиной после вхождения республики в состав России, по нормам международного права проблему водоснабжения должны решать российские власти. Об этом заявил в пятницу, 22 января, первый президент Украины и нынешний представитель украинской стороны в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в эфире НСН.

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«Дает Украина воду, не дает — это базарный разговор. Есть исторический опыт, есть соответствующее международное понимание этого вопроса», — сказал он.

Также Кравчук заявил о желании лично посетить Крым и оценить обстановку своими глазами. По его словам, он ждет, чтобы между Украиной и Россией не было претензий и конфликтов и люди могли бы свободно перемещаться.

«Но я верю, что настанет время и всё будет, как было. Мы снова будем нормальные люди, нормальные отношения. Не будем воевать, не будем ничего аннексировать, а просто будем жить как цивилизованные государства и посещать друг друга», — заключил он.

Ранее в этот же день Кравчук заявил о желании посетить Крым в интервью телеканалу «Крым24».

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что политик может посетить Крым и на полуострове готовы его принять, передает RT.

В декабре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что первую в России опреснительную установку в республике начнут создавать в 2021 году. Он отметил, что строительство займет приблизительно 14–15 месяцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что Киев намерен найти компанию, которую Россия привлечет к внедрению технологий опреснения воды в Крыму, чтобы помешать реализации проекта.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал подобные угрозы самодурством.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. В свою очередь, президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

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