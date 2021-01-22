Восемь школ и детсадов построят в ближайшие годы в Астраханской области

В Астраханской области в ближайшие два года планируют открыть четыре новые школы и три детских сада. Строительство ведется в рамках различных региональных и национальных проектов.

Как сообщает «Астрахань 24», по проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» в поселке Мирный Наримановского района возводится школа на 220 мест. Готовность объекта составляет 70%.

Еще одну школу на 220 мест построят в поселке Трусово. Работы планируется завершить за один год.

В Астрахани почти готова школа на улице 3-й Зеленгинской. Работы завершены на 95%, сдать объект в эксплуатацию рассчитывают в I квартале этого года.

В поселке Лиман в рамках госпрограммы «Развитие образования Астраханской области» запланировано строительство школы на 675 мест. Новое учреждение откроют в ближайшие два года.

По нацпроекту «Демография» в регионе ведется выкуп и реконструкция помещений под детские дошкольные учреждения. В I квартале этого года планируется сдать детсад на 330 мест в микрорайоне Западный-2 в Астрахани. Также в областном центре продолжается строительство сада на 330 мест по улице Сун Ят-Сена.

Еще один детсад готовится к открытию в селе Каралат Камызякского района. Здание выкупили у частного собственника, сейчас там идут отделочные работы.