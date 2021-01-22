СК завершил следствие по делу экс-замглавы ПФР Иванова о взятке

Следственный комитет (СК) России закончил предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. Об этом 22 января сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Он обвиняется в получении взятки в размере почти 4,5 млн рублей.

«Следствие по делу Иванова завершено, ему и еще одному фигуранту предъявлено обвинение в окончательной редакции. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела», — рассказал собеседник информагентства.

Как передает агентство, Иванову вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Еще одному фигуранту дела — директору департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексею Копейкину — вменяют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Оба обвиняемых признали вину.

Иванова задержали в июле 2019 года, пишет «Газета.ру». После этого ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что Иванов признал вину и подал в отставку.

Алексей Иванов был назначен заместителем председателя правления ПФР в 2017 году. Он «занимался внедрением электронных сервисов», на что было выделено более 1 млрд рублей госсредств. До этого в 2016 году Иванов был советником предправления фонда.